حظك اليوم.. برج العذراء الاثنين 26 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك لليوم الاثنين 26 أغسطس 2019، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: يوم غني بالتعارف واللقاءات والانفتاح في حقل اختصاصك، تؤدي دور الوسيط والمفاوض والمحاور، وتنجح في تقريب وجهات النظر بمهارة.



عاطفيًا: تتحمّس لأحد الأشخاص، لكنّك لا تجرؤ على التعبير عن ذلك، أو تحافظ على مشاعرك متكتّمة، بعيدًا من عيون الآخرين.



صحيًا: شفاء أحد الأصدقاء من مرض لازمه مدة طويلة يشعرك براحة كبيرة ويفرحك جدًا.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.