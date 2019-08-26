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مصر

814 مليون جنيه حجم مبيعات الأراضى الخدمية بالعاشر من رمضان

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 05:55 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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كشف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، عن استهداف 814.44.18 مليون جنيه مبيعات الأراضي الخدمية بالمناطق الصناعية بالمدينة، التي تصل مساحتها لنحو 16620 متر مربع.

وأضاف " شاهين " أن المساحة التي تقام عليه المعارض تصل مساحتها لنحو3655 متر مربع، وبسعر 5110 للمتر، وبقيمة إجمالية 18680116 جنيه، موضحًا أن إقامة المباني الخدمية تكون على نسبة 30 % من القيمة الإجمالية للأرض.

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أن الأراضي التي ستقام عليها المباني التجارية تصل لنحو 2685.5 متر مربع بسعر 2730 جنيه للمتر، وبقيمة إجمالية تصل لنحو 7331415 حنيه، لافتًا الى أن نسبة المباني 30% من مساحة المشروع، وسيتم سداد جدية حجز للأرض بنسبة 5% من القيمة الإجمالية للأرض.

وأوضح "شاهين"، أن المساحة التي يقام عليها مجمع بنوك بالمنطقة الغربية بالمدينة تصل مساحتها لنحو 4859 متر مربع، ويقدر سعر المتر بقيمة 4860 جنيه، وبقيمة إجمالية 226.147 مليون جنيه.

وذكر رئيس الجهاز، أن مساحة التي تقام عليها مبني تجاري بالمنطقة الصناعية A3تصل لنحو 1500 متر مربع بسعر متر 6815 جنيه وبقيمة إجمالية 102.22.500 مليون جنيه، لافتًا إلى أن نسبة المباني 40% من المساحة الكلية للمشروع، ويتم سداد جدية حجز للأرض بنسبة 5% من القيمة الإجمالية للأرض.
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