حظك اليوم.. برج السرطان الاثنين 26 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين 26 أغسطس 2019، وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا: الفرصة ذهبية ومناسبة اليوم للتخلص من الضغوط، وتجد أنّ جميع المحيطين بك يساعدونك في ذلك.



عاطفيًا: النقاش البنّاء هو الطريقة المثلى للتوصل إلى الحلول الناجعة، فتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع.



صحيًا: كثرة التدخين تؤذي رئتيك وتجعل تنفسك صعبًا وتسبب لك قلقًا وأرقًا كل ليلة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.