الهلال السوداني يتأهل لدور 32 من دوري أبطال أفريقيا

تأهل فريق "الهلال" السوداني لكرة القدم، إلى دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله السلبي، مساء اليوم الأحد في الخرطوم، مع "رايون سبورت" الرواندي في إياب الدور التمهيدي.



وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليتأهل الهلال صاحب الهدف في مرمى الخصم في أرضه.



وبهذا التعادل يكون "الهلال" ممثل السودان الوحيد في دور 32 من دوري أبطال افريقيا بعد توديع "المريخ" البطولة أمس.