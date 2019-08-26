"تشغيل الشباب بالإسماعيلية" يعلن عن وظائف جديدة لمدخلين البيانات

أعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية، عن توافر 20 فرصة عمل لمدخلين بيانات من الجنسين، وذلك للعمل بأحد المشروعات الكبرى الحكومية بالمحافظة بنظام التعاقد.



وتشترط الشركة في المتقدم للوظيفة، أن يكون حاصل على مؤهل عالي، وأن لا يزيد عمره عن 30 عامًا، وأن يكون من أبناء محافظة الإسماعيلية، وذلك للعمل 8 ساعات يوميًا.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه إلى مقر جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة، لاستلام خطاب إجراء مقابلة شخصية بمقر العمل بالإسماعيلية اليوم الإثنين الموافق 26 8 2019، وتقديم السيرة الذاتية باللغة العربية، وصورة أو أصل المؤهل، والبطاقة الشخصية للإطلاع عليها، على أن تجرى الاختبارات في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمقر الجهة.