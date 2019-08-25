محافظ أسوان: التعاقد مع شركة جديدة للنظافة

أكد محافظ أسوان، أنه سيتم تكليف الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، بالتنسيق مع الشئون المالية والقانونية والمشتريات بالمحافظة لتجهيز الصياغة النهائية بشأن التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى النظافة العامة لرفع كفاءة منظومة العمل داخل المدينة وذلك بعد أن أبدى المحافظ إستياءه من مستوى النظافة العامة

وأشار محافظ أسوان إلى أنه سيتم رصد مكافأت تحفيزية مجزية للعاملين بشركة النظافة الجديدة فور بدء عملها فى حالة تحقيقها للجدية فى تنفيذ أعمال النظافة بالشكل المطلوب وخلق لمسات جمالية أمام المواطنين فى كافة أرجاء المدينة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ أسوان، لمتابعة أعمال النظافة وحملات إزالة التعديات على أملاك الدولة.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة التنسيق المسبق بين الوحدات المحلية ومسئولى شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات والغاز لتوفير قاعدة بيانات شاملة عن الشبكات والخطوط الخاصة بهم فى الشوارع والميادين والمناطق المختلفة قبل البدء فى أعمال الرصف للطرق لمنع إهدار المال العام والحفاظ على الشكل الجمالى العام بالمناطق المختلفة،

ووجه بقيام اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة نائب المحافظ وعضوية كافة الجهات المعنية بالمرور الميدانى على كافة التعديات التى رصدها المحافظ أثناء جولته الميدانية اليوم والواقعة خلف عمارات التجاريين وحتى منطقة مضرب الأرز جنوب مدينة أسوان من أجل الوقوف ومراجعة المحاضر والمخالفات التى تم تحريرها مع وصلات الكهرباء ومياه الشرب لهذه التعديات للإسراع بتنفيذ حملات إزالة مكبرة للقضاء عليها

