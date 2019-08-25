ترودو وميركل يناقشان الإصلاح في أوكرانيا والأمن الدولي

ناقش رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأحد أهمية الإصلاح في أوكرانيا والعلاقة مع إيران، بجانب التحديات التي تواجه الإقتصاد العالمي.



وذكر بيان صادر من رئاسة الوزراء أن ذلك جاء على هامش مشاركة الثنائي في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى في بياريتز بفرنسا، مشير إلى أن ترودو وميركل استعرضا القضايا الرئيسية قيد المناقشة في مجموعة السبع، بما في ذلك التحديات الحالية في الاقتصاد العالمي والأمن الدولي.



كما ناقش الزعيمان قضية إيران واتفقا على أهمية خطة العمل المشتركة والشاملة والحاجة إلى وقف التصعيد، إضافة إلى تأكيد دعمهما لأوكرانيا وشددا

على أهمية الإصلاح، مشيرين إلى الولاية القوية في هذا الصدد في أعقاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة.



وأعرب ترودو وميركيل عن قلقهما إزاء حرائق الغابات في الأمازون باعتبارها أزمة دولية يتعين معالجتها في جميع أنحاء مجموعة السبع.