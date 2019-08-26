استقالة 5 جنرالات في الجيش التركي بينهم مسؤولون عن نقاط المراقبة في إدلب

أعلنت وسائل إعلام تركية استقالة خمسة جنرالات في الجيش بينهم مسؤولون عن نقاط المراقبة في إدلب احتجاجا على قرارات مجلس الشورى العسكري برئاسة أردوغان.



وأشارت إلى أن الجنرالات انتقدوا قرارات المجلس بخصوص الترقيات والتعيينات في المناصب القيادية للجيش، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم.