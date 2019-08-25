السيسي يشارك في جلسة الشراكة بين مجموعة السبع وأفريقيا (فيديو)

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جلسة الشراكة بين مجموعة السبع وأفريقيا المنعقدة في فرنسا، والتقي عقب الجلسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.



وتعقد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع "جي 7" تحت شعار "التكافؤ والمساواة"، في مدينة بياريتز جنوب غرب فرنسا على مدى 3 أيام.



وعرض الرئيس السيسي الرؤية الأفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين أفريقيا ودول مجموعة السبع، في إطار المصالح المشتركة والمتبادلة.



وتبحث القمة في نسختها الـ44 عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والبيئية التي تخص الوضع العالمي، وتجديد شراكة أكثر إنصافا مع أفريقيا، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسُبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلًا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.