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رياضة

مصر تحافظ على صدارة دورة الألعاب الإفريقية بـ85 ميدالية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:45 م
دورة الألعاب الإفريقية
دورة الألعاب الإفريقية
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حافظت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة في مدنية الرباط في المغرب على صدارة البطولة برصيد 85 ميدالية بينها 27 ميدالية ذهبية و37 فضية و22 برونزية.

وجاءت جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 51 ميدالية بينها 23 ذهبية و15 فضية و13 برونزية، وقفزت المغرب للمركز الثالث برصيد 41 ميدالية بواقع 13 ذهبية و11 فضية و17 برونزية، والجزائر للمركز الرابع برصيد 46 ميدالية بينها 12 ذهبية و14 فضية و20 برونزية.

وحقق ميداليات الذهبية لمصر كلا: من رمضان درويش وعلي حازم ومحمد عبدالرحمن وعلي حازم في الجودو، وأحمد أكرم ذهبيتين وهانيا مورو أربعة ذهبيات ونور الجندي ومروان القماش وعلي خلف الله ومحمد سامي وفريدة عثمان ذهبيتان وعبد الرحمن العربي وذهبية 200 متر متنوع في السباحة وذهبية الكرة الطائرة الشاطئية سيدات والذي مثل المنتخب فيه كل من فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي، وهدايا ملاك وميسون طلبة في التايكوندو، وذهبية الزوجي المختلط 1000 متر للتجديف، وذهبية تنس الطاولة رجال وذهبية تنس الطاولة سيدات وتنس الطاولة مختلط عمر عصر ودينا مشرف، وبسملة السلاموني في الثلاثي " الترايثلون"، الشطرنج مختلط.

وأحرز الميداليات الفضية كلا من، جنتان العسكري في البلياردو، وعبدالخالق البنا ميداليتن ودارين حجازي ميداليتن وأحمد خالد عبدالخالق في التجديف، وفريدة عثمان فضيتين ويوسف القماش ثلاث ميداليات ومروان القماش وعلي خلف الله ميداليتين ومحمد سامي وياسين الشماع في السباحة، وفضية فرق التتابع سباحة 100 متر حرة رجال وفضية 100 متر حرة سيدات، وفضية 200 متر حرة سيدات، 100 متر حرة تتابع مختلط، 400 متر حرة رجال وسيدات وفضية رجال 100 متر متنوع، وفضية 100 متر تتابع متنوع سيدات وعبدالرحمن درويش وصلاح الدين خيري ونور عبدالسلام ومعاذ عزت وسيف عيسى وعبدالرحمن وائل ورضوى ندا وروان رفاعي في التايكوندو، وفضية الفرق للفروسية، وعبدالرحمن هريدي فضية بلياردو، تنس الطاولة المختلط أحمد صالح وفرح حسن، وهبة أحمد فضيتين في رفع الأثقاق، ومنتخب رجال كرة السلة 3x3.

وأحرز الميداليات البرونزية كلا من، محمد عبدالموجود وعبدالله عثمان وكاريمان كامل ولمياء محمد حسن في الجودو، ومريم عبداللطيف ميداليتان ومحمد قوطة في التجديف، ومحمد حسن وياسين الشماع ميداليتان وأحمد سالم ميداليتان ومروان القماش برونزيتين وسارة سليمان وروان الدماطي وأحمد أكرم في السباحة، وبرونزية الفرق رجال في البلياردو، ومنة الله عبدالله في التايكوندو، الريشة الطائرة المختلط وفريق تنس الطاولة زوجي مختلط ريم خالد ومحمد البيلي وفريق المختلط الترايثلون.
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