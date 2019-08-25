تعليق المنشآت الفندقية على قرار السماح بارتداء "المايوه الشرعي"

قال ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إنه وردت شكاوي عديدة من مرتادي الشواطئ المصرية، يشتكوا أن بعض الشواطيء تمنعهم من نزول حمام السباحة بسبب ارتدائهم المايوه الشرعي.



وأضاف رئيس غرفة المنشآت الفندقية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"احتراما لعادات الشعب المصري، مثلما نحترم عادات الأجنبي، صدر تعميم على كل الفنادق السماح بنزول مرتديات المايوه الشرعي، طالما أن الزي ملائم ومناسب من الناحية الصحية، ومضاد للبكتيريا والفطريات".

