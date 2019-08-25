"روما" يتعادل مع "جنوى" في "الكالتشيو"

تعادل "روما" مع ضيفه "جنوى" بثلاثة أهداف لكل فريق في اللقاء الدرامي الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي"الكالتشيو".



وتقدم سينجيز أوندير لروما بهدف في الدقيقة 6، قبل أن يتعادل الضيوف في الدقيقة 16 عن طريق أندريا بينامونتي، وتقدم روما من جديد عبر المهاجم البوسني إيدين دزيكو في الدقيقة 30، قبل أن يتعادل جنوى من جديد من ركلة جزاء عبر دومينيكو كريشيتي.



وعاد الجيالوروسي للتقدم من جديد بهدف لأليكساندر كولاورف في الدقيقة 49، لكن الضيوف تعادلوا من جديد عن طريق كريستيان كوامي في الدقيقة 70.



وتقاسم بذلك الفريقان نقاط المباراة ليضع كل فريق في رصيده نقطة وحيدة.