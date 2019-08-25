برشلونة يحقق فوزه الأول في الدوري الإسباني علي ريال بيتيس

حقق نادي برشلونة انتصاره الأول في الدوري الاسباني هذا الموسم، على ضيفه ريال بيتيس بنتيجة (5-2)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الثانية من الليجا.



وسجل للبرسا كلا من، جريزمان "هدفين" في الدقيقتين 41 و50، وكارليس بيريز في الدقيقة 56، وجوردي ألبا في الدقيقة 60، وأرتورو فيدال في الدقيقة 77، بينما لريال بيتيس نبيل فقير في الدقيقة 15، ولورين مورون في الدقيقة 79.



وبهذا الانتصار يُحقق برشلونة أول 3 نقاط في مشوار حفاظه على لقبه؛ ليحتل المركز التاسع في جدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد ريال بيتيس بدون نقاط في المركز الأخير.