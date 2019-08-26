حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 26 أغسطس 2019
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:44 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الإثنين 26 أغسطس 2019، لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التالي:
الحمل
مهنيًا: تمتلك عددًا من المواهب، لكنك تحتاج إلى الأسلوب الأنسب لإطلاقها وتوظيفها في الزمان والمكان المناسبين.
عاطفيًا: مهما حاولت إقناع الشريك بوجهة نظرك، فإن ذلك لن يلقى أصداء إيجابية وخصوصًا أنه مقتنع بما يراه مناسبًا.
صحيًا: إذا كنت تعاني مشاكل تتعلق بعسر الهضم والقرحة، انتبه إلى نوعية أكلك.
الثور
مهنيًا: تخوض بعض المجالات الفكرية وتهتهم بتفاصيل تلفت نظرك، وقد تبدو محرجًا جدًا في بعض المواقف.
عاطفيًا: ينبغي أن تكون أكثر صبرًا مع الشريك، وأن تتحمّل تجاوزاته وخصوصًا إذا كانت غير متعمدة.
صحيًا: مهما فعلت للتخلص من الآلام التي تنتابك في المعدة، فلن تنجح ما لم تستشر طبيبك.
الجوزاء
مهنيًا: ما يدور في أروقة العمل جيد ويساعدك في إنجاز المطلوب منك بجدارة ونجاح.
عاطفيًا: ظروف بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لكن عليك عدم الاستخفاف بأي طارئ.
صحيًا: أمورك الصحية باتت في وضع يتطلب العلاج السريع قبل فوات الأوان.
السرطان
مهنيًا: الفرصة ذهبية ومناسبة اليوم للتخلص من الضغوط، وتجد أنّ جميع المحيطين بك يساعدونك في ذلك.
عاطفيًا: النقاش البنّاء هو الطريقة المثلى للتوصل إلى الحلول الناجعة، فتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع.
صحيًا: كثرة التدخين تؤذي رئتيك وتجعل تنفسك صعبًا وتسبب لك قلقًا وأرقًا ليلًا.
الأسد
مهنيًا: لا تستلم للضغوط وتنفّذ التعليمات المطلوبة منك بنجاح باهر، وتحاول القيام بما يكلل جهودك بإكليل النصر.
عاطفيًا: تتمتع بأسلوب إقناع يساعدك على إيصال الرسالة التي تريد إلى الشريك، من دون أي تعقيدات وتبريرات.
صحيًا: لا تدع سيف الإرهاق مُصْلَتًا على صحتك، بل مارس المشي يوميًا إذا استطعت ذلك.
العذراء
مهنيًا: يوم غني بالتعارف واللقاءات والانفتاح في حقل اختصاصك، تؤدي دور الوسيط والمفاوض والمحاور، وتنجح في تقريب وجهات النظر بمهارة.
عاطفيًا: تتحمّس لأحد الأشخاص، لكنّك لا تجرؤ على التعبير عن ذلك، أو تحافظ على مشاعرك متكتّمة، بعيدًا من عيون الآخرين.
صحيًا: شفاء أحد الأصدقاء من مرض لازمه مدة طويلة يشعرك براحة كبيرة ويفرحك جدًا.
الميزان
مهنيًا: تشعر بالارتباك وتخاف على موقع او علاقة، لكنّه أيضًا يدفعك الى ارتكاب بعض أعمال التهوّر وسوء تقدير قدراتك.
عاطفيًا: نقاشات حادة مع الشريك، وهذا من شأنه أن يساعدك على توضيح كل الأمور العالقة.
صحيًا: لا تنفعل ولا تكثر من الصراخ غير المجدي، خذ الأمور بالهدوء والتروي.
العقرب
مهنيًا: مضاربات مالية ودعم من قبل الزملاء ويكون الوقت مناسبًا لسفر والاتصال ببعض المؤسسات الكبيرة.
عاطفيًا: إذا كنت راغبًا في تحسين وضعك العاطفي، عليك تحضير الشروط المناسبة لطرحها على الشريك اليوم قبل الغد.
صحيًا: لا تدع الخمول يسيطر عليك، وكن حريصًا على صحتك هذه الفترة.
القوس
مهنيًا: تساعدك التأثيرات الفلكية تكرمك تحمل لك نتائج مرضية انه يوم جيد وداعم مئة بالمئة من الأيام المهمة.
عاطفيًا: خصص وقتًا كافيًا للحبيب، وتكيّف مع وضع يفرض نفسه ولا تعترض، لا تقاوم أحداثًا طارئة وتجاوب مع الظروف.
صحيًا: طبيعتك النارية تجعلك تكره الروتين، لذلك لا سبيل للتخلص من ذلك الإحساس سوى بممارسة الرياضة.
الجدي
مهنيًا: الأنانية غير المبرّرة تدفعك إلى اتخاذ مواقف خارج قناعاتك، لذلك عليك الإسراع في إعادة تصويب الوضع قبل فوات الأوان.
عاطفيًا: إذا رغبت في المضيّ قُدُمًا بعلاقة جديدة، عليك أن تبادر إلى إنهاء علاقتك بالشريك لئلا تبقى أسير الضياع.
صحيًا: راقب ضغطك هذا اليوم، فإذا تبيّن أنه عالٍ اتصل بطبيبك واسأله عما يجب فعله.
الدلو
مهنيًا: تمتلىء قوة ونشاط وحماسة في هذا اليوم الذي يحمل لك احلاما وردية ولقاءات سعيدة وبعض الامال المهنية وتتجرأ على إحداث تغييرات مهمة
عاطفيًا: تسلّم قلبك من النظرة الأولى، فتعجب بشخص تصادفه على غير موعد وتقرر فجأة الارتباط به والاستقرار نهائيًا.
صحيًا: قرار الاستمرار في التوجه إلى النادي للقيام بتمارين رياضية مفيدة رهن يديك.
الحوت
مهنيًا: ترتفع المعنويات ويهدأ المزاج فتعوّض عن الوقت الضائع وتنجز مشروعا لتبدأ آخر، أو تذهب في اتجاهات جديدة أكثر وعدًا.
عاطفيًا: تحقّق حلمًا وتذهب الى موعد شيّق وتقوم بنشاطات مثمرة، وتسمع خبرًا جيدًا يخصك شخصيًا.
صحيًا: كيّف وضعك مع محيطك، وتشارك وإياهم كل ما من شأنه إبقاء الصحة جيدة.
الحمل
مهنيًا: تمتلك عددًا من المواهب، لكنك تحتاج إلى الأسلوب الأنسب لإطلاقها وتوظيفها في الزمان والمكان المناسبين.
عاطفيًا: مهما حاولت إقناع الشريك بوجهة نظرك، فإن ذلك لن يلقى أصداء إيجابية وخصوصًا أنه مقتنع بما يراه مناسبًا.
صحيًا: إذا كنت تعاني مشاكل تتعلق بعسر الهضم والقرحة، انتبه إلى نوعية أكلك.
الثور
مهنيًا: تخوض بعض المجالات الفكرية وتهتهم بتفاصيل تلفت نظرك، وقد تبدو محرجًا جدًا في بعض المواقف.
عاطفيًا: ينبغي أن تكون أكثر صبرًا مع الشريك، وأن تتحمّل تجاوزاته وخصوصًا إذا كانت غير متعمدة.
صحيًا: مهما فعلت للتخلص من الآلام التي تنتابك في المعدة، فلن تنجح ما لم تستشر طبيبك.
الجوزاء
مهنيًا: ما يدور في أروقة العمل جيد ويساعدك في إنجاز المطلوب منك بجدارة ونجاح.
عاطفيًا: ظروف بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لكن عليك عدم الاستخفاف بأي طارئ.
صحيًا: أمورك الصحية باتت في وضع يتطلب العلاج السريع قبل فوات الأوان.
السرطان
مهنيًا: الفرصة ذهبية ومناسبة اليوم للتخلص من الضغوط، وتجد أنّ جميع المحيطين بك يساعدونك في ذلك.
عاطفيًا: النقاش البنّاء هو الطريقة المثلى للتوصل إلى الحلول الناجعة، فتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع.
صحيًا: كثرة التدخين تؤذي رئتيك وتجعل تنفسك صعبًا وتسبب لك قلقًا وأرقًا ليلًا.
الأسد
مهنيًا: لا تستلم للضغوط وتنفّذ التعليمات المطلوبة منك بنجاح باهر، وتحاول القيام بما يكلل جهودك بإكليل النصر.
عاطفيًا: تتمتع بأسلوب إقناع يساعدك على إيصال الرسالة التي تريد إلى الشريك، من دون أي تعقيدات وتبريرات.
صحيًا: لا تدع سيف الإرهاق مُصْلَتًا على صحتك، بل مارس المشي يوميًا إذا استطعت ذلك.
العذراء
مهنيًا: يوم غني بالتعارف واللقاءات والانفتاح في حقل اختصاصك، تؤدي دور الوسيط والمفاوض والمحاور، وتنجح في تقريب وجهات النظر بمهارة.
عاطفيًا: تتحمّس لأحد الأشخاص، لكنّك لا تجرؤ على التعبير عن ذلك، أو تحافظ على مشاعرك متكتّمة، بعيدًا من عيون الآخرين.
صحيًا: شفاء أحد الأصدقاء من مرض لازمه مدة طويلة يشعرك براحة كبيرة ويفرحك جدًا.
الميزان
مهنيًا: تشعر بالارتباك وتخاف على موقع او علاقة، لكنّه أيضًا يدفعك الى ارتكاب بعض أعمال التهوّر وسوء تقدير قدراتك.
عاطفيًا: نقاشات حادة مع الشريك، وهذا من شأنه أن يساعدك على توضيح كل الأمور العالقة.
صحيًا: لا تنفعل ولا تكثر من الصراخ غير المجدي، خذ الأمور بالهدوء والتروي.
العقرب
مهنيًا: مضاربات مالية ودعم من قبل الزملاء ويكون الوقت مناسبًا لسفر والاتصال ببعض المؤسسات الكبيرة.
عاطفيًا: إذا كنت راغبًا في تحسين وضعك العاطفي، عليك تحضير الشروط المناسبة لطرحها على الشريك اليوم قبل الغد.
صحيًا: لا تدع الخمول يسيطر عليك، وكن حريصًا على صحتك هذه الفترة.
القوس
مهنيًا: تساعدك التأثيرات الفلكية تكرمك تحمل لك نتائج مرضية انه يوم جيد وداعم مئة بالمئة من الأيام المهمة.
عاطفيًا: خصص وقتًا كافيًا للحبيب، وتكيّف مع وضع يفرض نفسه ولا تعترض، لا تقاوم أحداثًا طارئة وتجاوب مع الظروف.
صحيًا: طبيعتك النارية تجعلك تكره الروتين، لذلك لا سبيل للتخلص من ذلك الإحساس سوى بممارسة الرياضة.
الجدي
مهنيًا: الأنانية غير المبرّرة تدفعك إلى اتخاذ مواقف خارج قناعاتك، لذلك عليك الإسراع في إعادة تصويب الوضع قبل فوات الأوان.
عاطفيًا: إذا رغبت في المضيّ قُدُمًا بعلاقة جديدة، عليك أن تبادر إلى إنهاء علاقتك بالشريك لئلا تبقى أسير الضياع.
صحيًا: راقب ضغطك هذا اليوم، فإذا تبيّن أنه عالٍ اتصل بطبيبك واسأله عما يجب فعله.
الدلو
مهنيًا: تمتلىء قوة ونشاط وحماسة في هذا اليوم الذي يحمل لك احلاما وردية ولقاءات سعيدة وبعض الامال المهنية وتتجرأ على إحداث تغييرات مهمة
عاطفيًا: تسلّم قلبك من النظرة الأولى، فتعجب بشخص تصادفه على غير موعد وتقرر فجأة الارتباط به والاستقرار نهائيًا.
صحيًا: قرار الاستمرار في التوجه إلى النادي للقيام بتمارين رياضية مفيدة رهن يديك.
الحوت
مهنيًا: ترتفع المعنويات ويهدأ المزاج فتعوّض عن الوقت الضائع وتنجز مشروعا لتبدأ آخر، أو تذهب في اتجاهات جديدة أكثر وعدًا.
عاطفيًا: تحقّق حلمًا وتذهب الى موعد شيّق وتقوم بنشاطات مثمرة، وتسمع خبرًا جيدًا يخصك شخصيًا.
صحيًا: كيّف وضعك مع محيطك، وتشارك وإياهم كل ما من شأنه إبقاء الصحة جيدة.