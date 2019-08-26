حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 26 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الإثنين 26 أغسطس 2019، لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التالي:



الحمل

مهنيًا: تمتلك عددًا من المواهب، لكنك تحتاج إلى الأسلوب الأنسب لإطلاقها وتوظيفها في الزمان والمكان المناسبين.

عاطفيًا: مهما حاولت إقناع الشريك بوجهة نظرك، فإن ذلك لن يلقى أصداء إيجابية وخصوصًا أنه مقتنع بما يراه مناسبًا.

صحيًا: إذا كنت تعاني مشاكل تتعلق بعسر الهضم والقرحة، انتبه إلى نوعية أكلك.



الثور

مهنيًا: تخوض بعض المجالات الفكرية وتهتهم بتفاصيل تلفت نظرك، وقد تبدو محرجًا جدًا في بعض المواقف.

عاطفيًا: ينبغي أن تكون أكثر صبرًا مع الشريك، وأن تتحمّل تجاوزاته وخصوصًا إذا كانت غير متعمدة.

صحيًا: مهما فعلت للتخلص من الآلام التي تنتابك في المعدة، فلن تنجح ما لم تستشر طبيبك.



الجوزاء

مهنيًا: ما يدور في أروقة العمل جيد ويساعدك في إنجاز المطلوب منك بجدارة ونجاح.

عاطفيًا: ظروف بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لكن عليك عدم الاستخفاف بأي طارئ.

صحيًا: أمورك الصحية باتت في وضع يتطلب العلاج السريع قبل فوات الأوان.



السرطان

مهنيًا: الفرصة ذهبية ومناسبة اليوم للتخلص من الضغوط، وتجد أنّ جميع المحيطين بك يساعدونك في ذلك.

عاطفيًا: النقاش البنّاء هو الطريقة المثلى للتوصل إلى الحلول الناجعة، فتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع.

صحيًا: كثرة التدخين تؤذي رئتيك وتجعل تنفسك صعبًا وتسبب لك قلقًا وأرقًا ليلًا.



الأسد

مهنيًا: لا تستلم للضغوط وتنفّذ التعليمات المطلوبة منك بنجاح باهر، وتحاول القيام بما يكلل جهودك بإكليل النصر.

عاطفيًا: تتمتع بأسلوب إقناع يساعدك على إيصال الرسالة التي تريد إلى الشريك، من دون أي تعقيدات وتبريرات.

صحيًا: لا تدع سيف الإرهاق مُصْلَتًا على صحتك، بل مارس المشي يوميًا إذا استطعت ذلك.



العذراء

مهنيًا: يوم غني بالتعارف واللقاءات والانفتاح في حقل اختصاصك، تؤدي دور الوسيط والمفاوض والمحاور، وتنجح في تقريب وجهات النظر بمهارة.

عاطفيًا: تتحمّس لأحد الأشخاص، لكنّك لا تجرؤ على التعبير عن ذلك، أو تحافظ على مشاعرك متكتّمة، بعيدًا من عيون الآخرين.

صحيًا: شفاء أحد الأصدقاء من مرض لازمه مدة طويلة يشعرك براحة كبيرة ويفرحك جدًا.



الميزان

مهنيًا: تشعر بالارتباك وتخاف على موقع او علاقة، لكنّه أيضًا يدفعك الى ارتكاب بعض أعمال التهوّر وسوء تقدير قدراتك.

عاطفيًا: نقاشات حادة مع الشريك، وهذا من شأنه أن يساعدك على توضيح كل الأمور العالقة.

صحيًا: لا تنفعل ولا تكثر من الصراخ غير المجدي، خذ الأمور بالهدوء والتروي.



العقرب

مهنيًا: مضاربات مالية ودعم من قبل الزملاء ويكون الوقت مناسبًا لسفر والاتصال ببعض المؤسسات الكبيرة.

عاطفيًا: إذا كنت راغبًا في تحسين وضعك العاطفي، عليك تحضير الشروط المناسبة لطرحها على الشريك اليوم قبل الغد.

صحيًا: لا تدع الخمول يسيطر عليك، وكن حريصًا على صحتك هذه الفترة.



القوس

مهنيًا: تساعدك التأثيرات الفلكية تكرمك تحمل لك نتائج مرضية انه يوم جيد وداعم مئة بالمئة من الأيام المهمة.

عاطفيًا: خصص وقتًا كافيًا للحبيب، وتكيّف مع وضع يفرض نفسه ولا تعترض، لا تقاوم أحداثًا طارئة وتجاوب مع الظروف.

صحيًا: طبيعتك النارية تجعلك تكره الروتين، لذلك لا سبيل للتخلص من ذلك الإحساس سوى بممارسة الرياضة.



الجدي

مهنيًا: الأنانية غير المبرّرة تدفعك إلى اتخاذ مواقف خارج قناعاتك، لذلك عليك الإسراع في إعادة تصويب الوضع قبل فوات الأوان.

عاطفيًا: إذا رغبت في المضيّ قُدُمًا بعلاقة جديدة، عليك أن تبادر إلى إنهاء علاقتك بالشريك لئلا تبقى أسير الضياع.

صحيًا: راقب ضغطك هذا اليوم، فإذا تبيّن أنه عالٍ اتصل بطبيبك واسأله عما يجب فعله.



الدلو

مهنيًا: تمتلىء قوة ونشاط وحماسة في هذا اليوم الذي يحمل لك احلاما وردية ولقاءات سعيدة وبعض الامال المهنية وتتجرأ على إحداث تغييرات مهمة

عاطفيًا: تسلّم قلبك من النظرة الأولى، فتعجب بشخص تصادفه على غير موعد وتقرر فجأة الارتباط به والاستقرار نهائيًا.

صحيًا: قرار الاستمرار في التوجه إلى النادي للقيام بتمارين رياضية مفيدة رهن يديك.



الحوت

مهنيًا: ترتفع المعنويات ويهدأ المزاج فتعوّض عن الوقت الضائع وتنجز مشروعا لتبدأ آخر، أو تذهب في اتجاهات جديدة أكثر وعدًا.

عاطفيًا: تحقّق حلمًا وتذهب الى موعد شيّق وتقوم بنشاطات مثمرة، وتسمع خبرًا جيدًا يخصك شخصيًا.

صحيًا: كيّف وضعك مع محيطك، وتشارك وإياهم كل ما من شأنه إبقاء الصحة جيدة.