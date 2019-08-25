باريس سان جيرمان يفوز على تولوز برباعية نظيفة في الدوري الفرنسي

حقق باريس سان جيرمان انتصارا كبيرا على ضيفه تولوز برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بملعب "بارك دي برانس"، في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.



سجل رباعية نادي العاصمة كل من تشوبو موتينج "هدفين"، ماتيو جونكالفيز لاعب تولوز بالخطأ في مرماه وماركينيوس بالدقائق 50 و55 و75 و83.



رفع الفريق الباريسي رصيده إلى ست نقاط محتلا المركز الثالث.. بينما تجمد رصيد تولوز عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.