خالد الجندي: "تارك الصلاة في النار".. هل يوافقه العلماء على ذلك؟

محاولًا حض الناس على الالتزام بالصلاة، صرح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقته اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، بأن تارك الصلاة في النار".



وأضاف:"ربنا اللي قال اللي هيحصل يوم القيامة، القرآن قال كده، ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين".







عندما سئل الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عن ترك الصلاة، فرق بين ترك الصلاة جحدًا أي إنكارًا، وبين تركها كسلًا، فقال الأول كافر أما الأخير غافل، وتركه الصلاة كبيرة من الكبائر.



ووصف المفتي السابق تارك الصلاة بـ"قاسي القلب"، متعجبًا مما يعتبر الصلاة مجرد تكليف من الله، ولا يستمتع بها.







أما الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، فقال إن المتكاسل عن الصلاة فاسق، عصى أمر ربه، لكن هل هو في النار كما صرح الجندي؟".



يقول الشيخ السالم في أحد حواراته:"أمره إلى الله، إن شاء تاب عليه، وإن شاء عذبه، وعفو الله أقرب، لا أملك أن أكفر من تكاسل عن الصلاة".



وعن حديث الرسول "العهد بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"، قال الشيخ سالم، "ابن عباس يفسر الكفر بأنه كفر دون كفر، كفر اعتقادي وكفر عملي، وفرق كبير بين إنكار فرضية الصلاة، وبين من أقر بالصلاة وتكاسل عنها، هذا إنسان ظلم نفسه، لا يمكن رميه بالكفر".



