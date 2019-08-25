الصفاقسي يفتتح موسمه بالخسارة من الاتحاد المنستيري

حقق الاتحاد المنستيري مساء اليوم الأحد، فوزا ثمينا على حساب النادي الصفاقسي بهدفين لهدف (2-1) في إطار الجولة الافتتاحية للدوري التونسي.



وافتتح المنستيري الذي يقوده المدير الفني الأسعد الشابي، النتيجة في الدقيقة 16 بواسطة اللاعب النيجيري أنطوني أكبوتو.



وحاول الصفاقسي على امتداد الشوط الأول إدراك التعادل، خصوصا عن طريق فراس شواط وعلاء المرزوقي لكن الحارس البشير بن سعيد تألق أمام محاولات هجوم الصفاقسي وحرمه من التعديل.



وتواصل بحث فريق عاصمة الجنوب عن التعديل منذ انطلاق الشوط الثاني الذي أخذ فيه بزمام الأمور وتواصلت المحاولات، التي استغل الصفاقسي إحداها فسجل هدف التعادل في الدقيقة 79 عن طريق علاء المرزوقي.



ولم يدم التعادل طويلا، إذ حصل الاتحاد المنستيري على ركلة جزاء في الدقيقة 82 بفضل مجهود لاعبه النيجيري أكبوتو، سجل منها إلياس الجلاصي الهدف الثاني، مانحا الفوز لفريقه 2-1 على الصفاقسي.