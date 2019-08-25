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رياضة

جريزمان يقود انتفاضة برشلونة لسحق ريال بيتيس

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:07 م
جريزمان
جريزمان
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حقق برشلونة انتصاره الأول في الليجا هذا الموسم، على حساب ريال بيتيس بنتيجة (5-2)، ضمن منافسات الجولة الثانية، على ملعب "كامب نو".

وسجل للبلوجرانا كل من، جريزمان "هدفين" في الدقيقتين 41 و50، وكارليس بيريز في الدقيقة 56، وجوردي ألبا في الدقيقة 60، وأرتورو فيدال في الدقيقة 77، بينما لريال بيتيس نبيل فقير في الدقيقة 15، ولورين مورون في الدقيقة 79.

وبهذا الانتصار يُحقق برشلونة أول 3 نقاط في مشوار حفاظه على لقبه، ليحتل المركز التاسع في جدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد ريال بيتيس بدون نقاط في المركز الأخير.

واعتمد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، على طريقة اللعب المُعتادة (4-3-3)، وقام بإشراك الثلاثي الهجومي جريزمان، كارليس بيريز، ورافينيا، في ظل الإصابات التي ضربت الثلاثي ميسي، سواريز، وديمبلي.

وفي الوسط سيرجي روبيرتو، بوسكيتس، ودي يونج، أمام رباعي الدفاع سيميدو، بيكيه، لينجليت وألبا، وحارس المرمى تير شتجين.

وعلى الجانب الآخر، اعتمد روبي المدير الفني لريال بيتيس على طريقة لعب (4-4-2)، بوجود مارتين في حراسة المرمى، أمامه الرباعي بيدرازا، سيدني، بارترا وإيمرسون، وفي الوسط تيو، كارفاليو، جوادرادو، وكاناليس، وثنائي هجومي فقير ومورون.

وافتتح نبيل فقير التسجيل لريال بيتيس من أول محاولة للضيوف في المباراة، في الدقيقة 15، حيث استقبل تمريرة من زميله مورون، في عمق دفاع برشلونة، وسدد أقصى يسار تير شتيجن.

ورغم سيطرة برشلونة التامة على الكرة، لكن البلوجرانا فشلوا في تهديد مرمى بيتيس بشكل خطر، وعلى العكس كانت هجمات الضيوف العكسية أكثر خطورة.

وكاد فقير أن يُسجل الهدف الثاني لبيتيس في الدقيقة 32، حيث تحصل فريقه على ركلة حرة مباشرة من حدود منطقة الجزاء، وسدد بقوة وتصدى لتسديدته تير شتيجن على مرتين.

وجاءت أخطر فرص برشلونة في الدقيقة 37، حيث مرر جوردي ألبا كرة عرضية في منطقة الجزاء لزميله رافينيا، والذي بدوره سدد لكن الكرة اصطدمت بمدافع ريال بيتيس وخرجت إلى الركنية.

ونجح الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 41، حيث استغل تمريرة في العمق من زميله سيرجي روبيرتو، وسدد في منتصف المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

ومع بداية الشوط الثاني، دخل البارسا بضغط كبير على الخصم، وضاعف جريزمان النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 50، حيث استقبل تمريرة من سيرجي روبيرتو في منطقة الجزاء، وسدد أقصى يمين الحارس مارتين.

وكاد كارليس بيريز أن يُسجل الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 54، حيث قام بالتصويب بقوة على مرمى بيتيس لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيمن.

وبالفعل نجح كارليس بيريز في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 56، حيث استقبل تمريرة سحرية من نيلسون سيميدو من الجانب الأيمن، وسدد على يمين الحارس مارتين.

واستمرت حفلة أهداف البارسا، حيث سجل جوردي ألبا الهدف الرابع للبلوجرانا، وتلقى ألبا تمريرة من بوسكيتس وسدد على يسار مارتين حارس ريال بيتيس في الدقيقة 60.

وقرر فالفيردي إجراء أولى تغييراته، حيث أشرك أرتورو فيدال بدلا من سيرجيو بوسكيتس، ونجح التشيلي في تسجيل الهدف الخامس لبرشلونة من أول لمسة له فور مشاركته، حيث استقبل تمريرة من جريزمان وسددها في الشباك في الدقيقة 77.

وقلص لورين مورون مهاجم ريال بيتيس الفارق لفريقه، بتسجيل الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 79.

ومع التقدم في النتيجة، دفع فالفيردي بالشباب أنسو فاتي وجونيور فيربو، بدلا من كارليس بيريز ورافينيا ليمنحهم فرصتهم الأولى للمشاركة هذا الموسم.
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