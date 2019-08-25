كافاني يزيد من معاناة باريس سان جيرمان

عقد إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان حسابات مدربه توماس توخيل خلال مواجهة تولوز، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.



في الدقيقة 11، شكا كافاني من إصابة عضلية، وأشار لتوخيل بضرورة استبداله؛ لعدم قدرته على استكمال اللعب.



وبعد 5 دقائق من محاولات إسعاف اللاعب الأوروجوياني، اضطر المدير الفني لاستبداله بالكاميروني ماكسيم تشوبو موتينج، والنتيجة تشير للتعادل السلبي.



وانضم إدينسون كافاني بذلك بقائمة المصابين التي تضم الثلاثي تيلو كيرير، جوليان دراكسلر وأندير هيريرا، لتتقلص الحلول الهجومية لسان جيرمان في ظل تجميد مشاركة نيمار في المباريات.