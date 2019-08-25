مصادر لبنانية: إسرائيل حاولت اغتيال نائب بحزب الله بهجوم الدرون

كشفت صحيفة "النهار" اللبنانية، مساء اليوم الأحد، عن الشخصية التي حاولت دولة الاحتلال الإسرائيلي استهدافها في الضاحية الجنوبية بلبنان، مشيرة إلى أنه أحد النواب السابقين في "حزب الله".



وأسقطت عناصر حزب الله في وقت سابق اليوم طائرة دون طيار إسرائيلية بخلاف انفجار أخرى استهدفت مقار تابعة للحزب في جنوب لبنان ما أسفر عن مقتل أفراد من عناصره وإصابة آخرين.



من جانبه هدد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، في بيان سابق اليوم بإرسال آلاف من مقاتلي الحزب إلى سوريا ردا على هجمات الطائرات بدون طيار الإسرائيلية.



