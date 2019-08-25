رئيس جامعة مصر: أؤمن بضرورة مشاركة الطلاب في إدارة الجامعة

قال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنه يؤمن بضرورة تمكين الطلبة من المشاركة في إدارة الجامعة بصورة رسمية من خلال المجالس، وأنشطة اتحاد الطلبة، لافتًا إلى أن انتخابات اتحاد الطلاب تُجرى كل عام.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الجامعة تنظم العديد من الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية بشكل كبير، لافتًا إلى أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تمتلك أوبرا ومسرح.

واستكمل أن عددًا من الفنانين الكبار مثلوا على مسرح جامعة مصر ومنهم الفنان أشرف عبد الباقي.