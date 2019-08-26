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الأبراج اليوم

كيف تؤثّر الأبراج الفلكية على اختيارك لأصدقائك؟

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 05:24 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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تؤثر الأبراج بشكل ملحوظ على كل الجوانب في حياة الاشخاص، ويظهر تأثيرها في عملية اختيارهم لأصدقائهم وتعاملهم معهم، وتتحدث خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد، عن التأثير الذي يخلفه كل برج من الأبراج على اختيار الأشخاص لأصدقائهم.

- برج الحمل:
من المعروف عن مواليد برج الحمل دقّتهم في اختيار أصدقائهم الذين ينوون بناء صداقة طويلة معهم ويتصفوا بالطاقة الإيجابية التي لا يتأخروا أبدًا في نقلها إلى أصدقائهم.

- برج الثور:
يتميز مواليد برج الثور بحذرهم الشديد في اختيار أصدقائهم ويتمسك بهم حتى النهاية ولكنهم يواجهوا في بعض الأحيان صعوبة في ذلك، ويمكن للأصدقاء الاعتماد على مواليد برج الثور في المواقف الصعبة لأنهم لا يترددوا أبدًا في تقديم المساعدات.

- برج الجوزاء:
يشتهر مواليد برج الجوزاء بمزاجيتهم المرتبطة باختيارهم لأصدقائهم الذين لا يترددوا بالابتعاد عنهم وقطع علاقتهم بهم فجأة، كما يتحلوا بحث الفكاهة العالي وروح الدعابة التي تجذب إليهم الأصدقاء.

- برج السرطان:
لا يتخذ مواليد برج السرطان صديق لهم إلا بعد معاشرته والتعرف على طريقة تفكيره وطباعه، ويتميز مواليد برج السرطان بالعاطفة الكبيرة تجاه أصدقائهم.

- برج الأسد:
يميل مواليد برج الأسد إلى بناء صداقات عديدة بسهولة تامة ويتصفوا بحسن المعاملة لأصدقائهم ولكنهم يتعرضون لغدرهم.

- برج العذراء:
يتمسك مواليد برج العذراء بالصداقات القديمة ولا يميلوا كثيرا نحو بناء صداقات جديدة.

- برج الميزان:
يعتمد مواليد برج الميزان على الدقة والحذر في اختيار أصدقائهم، ومن المعروف عنهم إلتزامهم لفترة طويلة بصداقة الشخص الذي يشعرون بالأمان والاطمئنان معهم.

- برج العقرب:
يهتم مواليد برج العقرب بشكل ملحوظ بالصداقة مما يدفعهم للبحث دائمًا عن صداقات جديدة والتعلق بها.

- برج القوس:
يعتمد مواليد برج القوس الوضوح والصراحة في اختيارهم لأصدقائهم ويبتعدوا عن المجاملة، لا يتأخروا عن تقديم التضحيات من أجل أصدقائهم الذين يثقون بهم وتربطهم علاقة متينة بهم.

- برج الجدي:
يتجه مواليد برج الجدي إلى علاقات الصداقة الجدية والمتينة ويبتعدوا عن الصداقات العابرة، ومن المعروف عنهم مساندتهم الدائمة لأصدقائهم واستعدادهم لتقديم العون لهم.

- برج الدلو:
يحرص مواليد برج الدلو عند اختيارهم لصداقاتهم على الابتعاد عن خصوصياتهم خاصة تلك المتعلقة بحياتهم الأسرية.

- برج الحوت:
لا يحسن مواليد برج الحوت اختيار أصدقائهم وتعرضهم طيبة قلبهم للغدر والخيانة، ولا يقبلوا أبدًا المسامحة أو التفاهم في هذه الحالة.
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