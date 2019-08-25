تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين أمام بطل الصومال

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام فريق ديكاداها الصومالي، تدريبات استشفائية على هامش المران الذي أقيم اليوم الأحد، وذلك تفاديا لتعرضهم للإرهاق والإجهاد.

وبدأ الزمالك اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة فريق مصر للمقاصة يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وعقد ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك جلسة سريعة مع أشرف بن شرقي لاعب الفريق، خلال مران اليوم، قام خلالها بإعطاء اللاعب بعض التعليمات الفنية وكلفه بعدد من المهام والواجبات داخل الملعب.

وانتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية اليوم، وذلك بعد انتهاء البرنامج الذي وضع له الجهاز الفني، وظهر بشكل قوي وجاهزية كاملة للفترة القادمة.

فيما حصل محمد حسن لاعب وسط الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية، حيث خضع اللاعب لجلسة علاجية بـ "الجيم" بعد إصابته بكدمة في الركبة أمس أمام بطل الصومال، كما أدى مصطفى فتحي لاعب الزمالك تدريبات تأهيلية بالجيم، لتجهيزه للمرحلة المقبلة، وذلك ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع للاعب من الجهاز الفني للفريق.

وعلى جانب آخر، يصل المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق إلى القاهرة صباح الغد، وذلك عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها خلال الفترة السابقة، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب غدا في التدريبات المسائية بشكل طبيعي.