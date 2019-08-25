أفيس البرتغالي يتعاقد مع الفرنسي كروش

أعلن ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، تعاقده مع الفرنسي الجزائري رضوان كروش، لاعب فريق أوه لوفن البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأكد النادي البرتغالي، عبر موقعه الرسمي، أن صاحب 25 عاما وقع عقد انضمامه رسميا، لمدة ثلاث سنوات، قادما من الدرجة الثانية البلجيكية.



ولعب كروش لصفوف أوه لوفن، 6 مباريات الموسم الماضي، سجل فيها هدفا واحدا، ويمتاز بقدرته على اللعب في أكثر من مركز بوسط الملعب.



وبدء كروش مسيرته الكروية في فرنسا، حيث لعب لأندية ليلاس وكريتاي وباريس أف سي، قبل ينتقل الموسم الماضي إلى الدوري البلجيكي الدرجة الثانية.