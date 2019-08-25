ميسي وسواريز يدعمان برشلونة أمام ريال بيتيس

ظهر ليونيل ميسي ولويس سواريز، لاعبا برشلونة، في مدرجات ملعب "كامب نو"، مساء اليوم الأحد، لدعم الفريق خلال مواجهة ريال بيتيس، بالجولة الثانية من الدوري الإسباني.



وتواجد ميسي برفقة طفليه تياجو وماتيو، وبجانبه سواريز، حيث غاب الثنائي عن القائمة بداعي الإصابة.



وكان ميسي قد تعرض للإصابة في القدم، خلال التحضيرات للموسم.



ورغم مشاركته في التدريبات الأربعاء الماضي، لكنه فشل في التعافي بشكل كامل، وغاب عن المران النهائي بالأمس.



ومن جانبه، تعرض لويس سواريز للإصابة خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، في الجولة الأولى، والتي خسرها البارسا بهدف دون رد.

