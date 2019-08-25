جامعة مصر: نرفض زيادة المصروفات حرصًا على الطبقة المتوسطة (فيديو)

قال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن مؤسِسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، سعاد كفافي كانت حريصة على تقديم تعليم للطبقة المتوسطة.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن المصاريف السنوية للجامعة أقل بكثير عن باقي الجامعات، ومناسبة للطبقة المتوسطة، ومجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يحرص دائمًا على رفض زيادة الرسوم السنوية، مشيرًا إلى أن أي طالب يلتحق بالجامعة يأخذ كل الكتب الدراسية ولا يدفع ثمنها.

ولفت "العزازي"، إلى أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا طبقت منظومة التابلت على طلابها منذ 10 سنوات.