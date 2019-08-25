لويز: أرسنال لديه الكثير من المواهب

يعتقد البرازيلي ديفيد لويز، مدافع آرسنال أن فريقه الجديد لديه القدرة على "التألق" مثلما اعتاد المدفعجية في السابق، مضيفًا أنه يريد مساعدة النادي للقتال على ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويعتقد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، الذي فاز بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال مع ناديه السابق تشيلسي، أن آرسنال يمكنه المنافسة في جميع البطولات هذا الموسم.



وقال لويز في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "هذا النادي لديه القدرة على التألق مثلما تألق في الماضي.. لدينا الكثير من المواهب، إذ يمتلك لاعبين يتمتعون بجودة عالية".



وأضاف: "لقد جئت إلى هنا وكلي طموح للقتال من أجل لقب البريميرليج، وأريد القتال من أجل بطولات أخرى أيضًا".



وأوضح: "كان الأمر كذلك في الأندية الأخرى التي لعبت معها، لكن لم يكن ذلك سهلًا دائمًا، كانت هناك لحظات صعبة".



وأكد: "سأحاول أن أبذل قصارى جهدي كل يوم، لمساعدة الجميع على الإيمان بهذا، لأنني أعتقد أن هذا النادي يمكن أن يحقق الكثير، بما يمتلكه من إمكانيات".



وتابع: "النهايات دائما هي التي تلخص كل ما يتعلق بكرة القدم لا البدايات، وسنضطر للقتال حتى النهاية".



وتطرق لويز للحديث عن الخسارة أمام ليفربول، وأخطائه التي تسببت في الهدفين الثاني والثالث، قائلا: "هناك شعور بالإحباط، لكنني أعتقد أيضًا بضرورة أن نكون أذكياء وناضجين لفهم أننا قدمنا مستوى جيد، وكان بإمكاننا تسجيل هدفين أو 3 أهداف قبل أن تهتز شباكنا".



وأتم: "من الصعب دائمًا اللعب هناك (في أنفيلد)، لن تذهب كثير من الفرق إلى هناك وتحصل على نقاط.. الآن علينا اتخاذ الأشياء الإيجابية والتفكير في المستقبل".