الترجي التونسي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه الأفريقي من تشاد

تعرف الترجي الرياضي التونسي، مساء اليوم الأحد، على منافسه في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا، وهو إليكت سبورت التشادي، الذي تأهل اليوم على حساب سيركل مبيري الجابوني، في الدور التمهيدي الأول.



ويبدأ الترجي رحلة الدفاع عن اللقب القاري من تشاد، حيث ستجرى مباراة الذهاب بين 15 و17 سبتمبر، بينما ستدور مواجهة الإياب بين 27 و29 سبتمبر الجاري.



وتجدر الإشارة إلى أن الترجي الرياضي كان معفيا من الدور الأول.