شاهد شقيقة وائل كفوري وابنتيها للمرة الأولى (فيديو)

أحيا الفنان اللبناني وائل كفوري، حفلًا غنائيًا مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان صيدا بلبنان، حضره حشد هائل من جمهوره.



وكان مفاجأة الحفل هو ظهور شقيقة وائل كفوري، وابنتيها ووجهت كل منهما رسالة خاصة له قالوا فيها: "بنحبك يا خالو"، وذلك خلال إحيائه للحفل وتفاعلوا مع أغانيه بالرقص.



وقدم وائل كفوري، خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ورددوها معه.



من ناحية آخرى، يستعد وائل كفوري لمواجهة القضاء اللبناني خلال الفترة الحالية وذلك بسبب القضايا التي أقامتها ضده طليقته أنجيلا بشارة بسبب نفقة طفلتيها والتي تبلغ 3 آلاف دولار شهريًا.