جيامباولو يعترف بفشل ميلان الهجومي أمام أودينيزي

خسر ميلان أولى مبارياته في الدوري الإيطالي في الجولة الأولى من البطولة على حساب أودينيزي في ملعب الفريولي في بداية ليست جيدة للمدير الفني الجديد ماركو جيامباولو.



وأبدى جيامباولو عدم رضائه عن العرض الهجومي الذي قدمه الفريق بعد عدم تسديد أي كرة بين الثلاث خشبات.



قال ماركو بعد نهابة المباراة: "أعطتني تلك المباراة بعض المؤشرات بمعنى أنه يمكنك قراءة الأمور التي يؤديها الفريق بشكلٍ جيد وتلك التي لا يفعلها، يجب أن تكون لدينا الحيارة لكي نتطور هجوميًا بشكلٍ أفضل لكن نظرًا التي كانت لدينا اليوم لم ننجح في فعل ذلك".



وعن مدى تقييمه لسوق الانتقالات قال مدرب الفريق الأحمر والأسود: "ا يهمني السوق لأن الحديث عنه يعني عدم احترام للاعبين الذين تحت حوزتي ولذلك فأنا أفضل الحديث فقط عن المباراة، ربما لاحظ البعض أننا افتقدنا اليوم للقيام ببعض الأشياء مع اللاعبين المتوفرين لديّ في التشكيلة ورؤيتي هو أن علينا تحويل ميلان إلى شكل هجومي مختلف والتطور على هذا الصعيد".



وعن تعليقه على إمكانية وجود ركلة جزاء لميلان بعد اصطدام الكرة بيد مدافع أودينيزي سمير قال: "أنت تعرف أن لمسات اليد داخل منطقة الجزاء يمكن أن تحتسب كركلة جزاء ولكنها تعتمد على تقدير الحكم".