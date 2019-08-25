جريزمان يسجل أول أهدافه في معقل برشلونة

نجح المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان في افتتاح سجله التهديفي مع برشلونة، بتسجيل هدف التعادل في مباراة ريال بيتيس، التي تجمعهما على أرضية ملعب "كامب نو" ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني.



وتقدم ريال بيتيس في النتيجة عن طريق الفرنسي نبيل فقير، قبل أن يتمكن برشلونة من تعديل النتيجة بهدفٍ سجله أنطوان جريزمان في الدقيقة 41.



وأحرز جريزمان الهدف بعد تمريرة رائعة حصل عليها داخل منطقة الجزاء من زميله الإسباني سيرجي روبرتو.



وبجانب ذلك فهذا الهدف هو الأول لبرشلونة خلال الموسم الحالي بعد خسارة الجولة الأولى ضد أتلتيك بيلباو بهدفٍ نظيف.