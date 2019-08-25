"تعميق فكر ريادة الأعمال" بالمنيا يناقش دور الشباب في بناء الأمة

حاضر الدكتور أحمد شوقى زهران، نائب رئيس جامعة المنيا الأسبق ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، ثاني الجلسات الحوارية لمنتدى قادة شباب جامعات الصعيد وتنظمه جامعة المنيا تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا خلال الفترة من 24 – 28 أغسطس الجاري، وجاءت تحت عنون "تعميق فكر ريادة الأعمال"؛ وذلك لتتناول الجلسة دور الشباب في بناء الأمة وتحقيق ذاته وأحلامه، والفهم العميق لحقوقه وواجباته تجاه وطنه، والعمل خارج الصندوق من خلال فكر ريادة الأعمال.



وأوصى المحاضر الشباب بالبعد عن العمل الروتيني داخل المنطقة الآمنة، وخوض مخاطرة العمل الحر، والثقة بالنفس، والبدء والتفكير والسعي نحو أفكار مبتكرة تحقق أحلامهم، مؤكدا أن فكر ريادة الأعمال يثري وعي الشباب نحو أفكار واقعية قابلة للتنفيذ والتطبيق.



كما ناقش المحاضر فكر ريادة الأعمال كفكر اقتصادي، وكيف تكون رائد أعمال ناحج وكيف تحول فكرتك والانتقال بها من عملية التنظير إلى عملية التطبيق، والتخطيط لريادة الأعمال وأهميته، وكيف تنشأ شركتك الجديدة وتضع لها دراسة جدوي، وتطوير مهاراتك لتحقيق أرباح، موضحًا التحديات التي يواجهها رائد الأعمال والفرص التي يمكن الاستفادة منها، وتحويل المبادرات الشبابية لخدمة الوطن، مؤكدًا على أهمية المنتدى بما يمثله من خطوة بالغة الأهمية لفتح قنوات الحوار المباشر والتواصل مع الشباب، ونقل الخبرات والتجارب الناجحة.



وخلال الجلسة الحوارية قدم طلاب الجامعات المشاركين بالمنتدى مجموعة من مشاريعهم في مجال ريادة الأعمال ومناقشتها.



حضر الندوة الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب وأميمة عباس مدير النشاط الثقافي والفني، كما حضر الجلسة الحوارية الدكتور هاني جعفر منسق الأنشطة بجامعة سوهاج، وأدار جلسة الحوار الطالبة أميمة محمد بجامعة سوهاج، والطالب محمد عصام بجامعة أسيوط، كما سيقدم طلاب الجامعات غدًا قبل بدأ جلسات اليوم الثاني للمنتدى عرضًا لتوصيات اليوم الأول، سعيًا للوصول لتوصيات حقيقية ونابعة من طلاب الجامعات المشاركين.