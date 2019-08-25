سيناتور جمهوري يحذر ترامب من سحب القوات من أفغانستان

حذر السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام الرئيس دونالد ترامب، اليوم الأحد، من خفض أعداد القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان إلى أقل من 8600، مؤكدا أن الحفاظ على الوجود العسكري الأمريكي هناك ركيزة أساسية للدفاع عن الولايات المتحدة.



وقال جراهام، في تصريحات إعلامية أوردتها مجلة (بوليتيكو) الأمريكية: "سيدي الرئيس، إنك إذا لم تترك قوة لمكافحة الإرهاب من بعدك، حتى إذا توصلت لاتفاق مع حركة طالبان، فلن تكون لديهم القدرة ولا الإرادة لحماية الأراضي الأمريكية".



وأكد السيناتور الأمريكي أنه إذا وصل عدد القوات المتمركزة في أفغانستان إلى أقل من 8600 فإن ذلك سيشكل مخاطرة حقيقية.



كما قال جراهام إنه يخطط لتشريع يتطلب من وزيري الدفاع والخارجية الشهادة أمام الكونجرس بأن خفض مستويات القوات إلى أقل من 8600 لن يتسبب في مخاطر إضافية على الأمن القومي الأمريكي.



ويسعى ترامب منذ فترة طويلة لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان البالغ قوامها 13 ألف جندي، وتجري واشنطن مفاوضات مباشرة مع طالبان لسحب القوات الأمريكية مقابل تنازلات.

وأشار جراهام إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان، إلا أنه يرى أن ذلك لن يكون كافيًا لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش في المنطقة، وقال "قد تأتي بطالبان إلى طاولة المفاوضات، لكنك لن تأتِ بداعش وتنظيم القاعدة إلى طاولة المفاوضات أبدًا".

ويأتي ذلك في ظل مشاركة ممثلي الولايات المتحدة وطالبان في محادثات سلام شاملة في العاصمة القطرية الدوحة للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع الجاري في أفغانستان.

وكان ضمان مكافحة الإرهاب ووقف إطلاق النار والحوار بين الأطراف الأفغانية وانسحاب القوات الأمريكية من بين الموضوعات الرئيسية التي تطرق لها الجانبان وأجريا فيها محادثات موسعة خلال الأشهر الماضية.

