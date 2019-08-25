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نائب رئيس جامعة مصر: الجامعات الخاصة شريك أساسي في تطوير التعليم

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:58 م
جريدة الدستور
أحمد عبد العزيز
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قال الدكتور أحمد طلبة، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن المحتوى التعليمي المتاح في الجامعات المصرية يتم تطويره منذ فترة طويلة، ويتم  إدخال الجانب العملي ليكون أكبر من النظري.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن التعليم الجامعي في مصر ليس ضعيفًا، ولكننا بحاجة لـ100 جامعة لخدمة الطلاب، حتى تقل الكثافة العددية.

وأكد "طلبة"، أن الطالب المتفوق في مصر يعتمد على نفسه للتغلب على مشكلة نقص عدد الجامعات، وزيادة عدد الطلاب داخل المحاضرة.  

ولفت، إلى أن الجامعات الخاصة شريك أساسي وفاعل في تطوير التعليم في مصر، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تركز على الجانب التكنولوجي في التعليم.

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