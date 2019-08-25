تكليف وزير الاتصال الجزائري بمهام وزير الثقافة بالنيابة

كلف الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم، حسان رابحي وزير الاتصال بتولي منصب وزير الثقافة بالنيابة.



يأتي ذلك بعد يوم واحد من قبول الرئيس بن صالح استقالة وزيرة الثقافة مريم مرداسي على خلفية مصرع 5 شباب وإصابة العشرات في حفل غنائي أقيم بالجزائر العاصمة ونظمته إحدى الجهات التابعة لوزارة الثقافة.