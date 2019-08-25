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توك شو

خبير اقتصادي: قرار خفض سعر الفائدة لن يكون الأخير (فيديو)

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:48 م
الدكتور عمرو سليمان،
الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان
سناء إسماعيل
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قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن قرار تخفيض سعر الفائدة من القرارت الحساسة والمهمة لأي اقتصاد لأنه قرار معقد ومتشابك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن قرار تخفيض سعر الفائدة له إيجابيات وسلبيات مثل معظم القرارت الاقتصادية وله تأثير وتشابك مع البنوك المركزية لأنها كلها تلجأ لتخفيض قيمة الفائدة.

وتابع: "سعر الفائدة يوجد منافسة بين الدول لكي تقوي عملتها وتجذب الاستثمارات إليها ويتوقف واحد من القرارات فيها على سعر الفائدة والتقليل من سعرها رغم أن فيه ضرر للمودعين الذين يريدون عائد مالي".

وأكد أن تخفيض تكلفة الاقتراض تتضمن زياردة الاستثمار بشرط بيئة تشريعية جيدة وبيروقراطية مرنة، وبنية أساسية قوية، ففي المرحلة الأولى من الاقتصاد كنا نتكلم عن الإصلاح المالي والنقدي، وكنا نتحدث كيف نضبط الموازنة العامة للدولة وضبط سعر الجنيه المصري.

وأوضح أن كل الإنجازات التي تمت في البد من محطات للكهرباء وشبكات طرق، وحقول البترول والغاز الطبيعي كان دعم للاقتصاد والوفاء بالتزامتنا، ولكي نعمل صناعة كان لابد من خفض سعر الفائدة وأعتقد أنها ليست الأخيرة.
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