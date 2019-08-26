خبيرة أبراج لمواليد 26 أغسطس: اعتمد على نفسك

أكدت خبيرة الأبراج عبير فؤاد أنه إذا كنت مولودا فى يوم 26 أغسطس، فهذا يعنى أنك منظم، ولديك حس عملى، وروح واقعية، تتحمل المسئولية، وتتمتع بطاقة كبيرة، أنت محدد، وتعرف كيف تثبت طاقتك حتى تصل لأهدافك.



وتابعت: هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك، تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة، وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك التقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك، وألا تلجأ لأى وساطة بينك وبين هدفك لأخر العام.



تعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.