الديهي عن مجموعة الدول السبع: "قمة المطبات الصعبة"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قمة الدول السبع في فرنسا هي قمة المطبات الصعبة، وهي القمة الأصعب على مدار انعقادها حيث الملفات المشتعلة التي يجد المجتمعان الكثير من التباينات حولها.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، أنه كان هناك محاولات لترطيب الأجواء بين الولايات المتحدة وفرنسا من خلال تناول الزعيمان للغداء بشكل خارج إطار العلاقة الرسمية، ليرسل كل زعيم منهما رسالة لشعبه أن هناك أمورا يتفقون عليها ومساحات مشتركة من العمل المشترك رغم الخلاف.



وتابع "الديهي"، أن "ترامب" أعلن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يمثل له صديق وتربطه به علاقات طيبة، وأن كان هناك بعض الخلافات بينهما، مشيرًا إلى أن "ترامب يراهن على قدرته على المناورة، و"ماكرون" يراهن على قدرته على الدخول لعقل "ترامب" ولكنه يفشل دائمًا.