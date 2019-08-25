لماذا يصمت "ركلام الإخوان" محمد ناصر على اضطهاد الجماعة لشبابها؟

انتقد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، صمت الإعلام الإخواني على تنكيل الجماعة بشبابها بعد اعتراض الشباب على سرقات قياادات الجماعة لأموال التبرعات في حين أن أعضاء الجماعة لا يجدون ما يأكلونه.

وتساءل "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور": "أين المدعو محمد ناصر، الذي يخرج ليتفلسف على الشاشة في مناشقة موضوعات وقضايا ضد مصر، في حين أنه يشبه "ركلام" الكباريهات".

واستكمل: "هؤلاء هم مجرد مجموعة منافقين لا يهمهم سوى مصلحتهم، والتطبيل من أجل القيادت، في حين أنهم على بعد امتار منهم في تركيا، شباب الجماعة جائع ولا يجد ما يأكله".