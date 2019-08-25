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توك شو

"خسة الإخوان".. كيف نكّلت الجماعة بشبابها بعدما استخدمتهم وقودًا للحرب؟

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:08 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن جماعة الإخوان الإرهابية تشهد حاليًا مجموعة إجراءات يمكن وصفها بأنها أحقر ما يكون، موضحًا أن الشباب الذين خرجوا من مصر بعد 30 يونيه انقادو وراء جماعتهم، وخرجوا وراء قياداتها بدعوى الجهاد ضد النظام المصري.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن ما حدث على مدار 6 سنوات، أن شباب الإخون يرون الدولة المصرية تنهض وتتقدم وتزدهر، في حين أن قيادات الجماعة بدأو يصرفون أموال التبرعات على أنفسهم، ومن حاول الاعتراض من هؤلاء الشباب يتم قمعه بشكل كامل.

واستكمل ان هناك إجراءات تُتخذ حاليًا داخل جماعة الإخوان، بطرد الشباب الذي يعترضون على تصرفات قيادات الجماعة، من وظائفهم ومنازلهم.

وأشار "الباز"، إلى أن الجماعة اتخذت هؤلاء الشباب كوقود للحرب، وحاليًا يتخلصون منهم بشكل مهين.

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