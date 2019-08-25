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عالم

الكرملين: يستحيل مناقشة سياسة واقتصاد العالم دون مشاركة الصين والهند

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:10 م
المتحدث باسم الرئاسة
المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف
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أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، عن وجهة نظر الكرملين في استحالة التنسيق بكفاءة بشأن المسائل السياسية والاقتصادية على مستوى العالم بدون مشاركة الصين والهند.

وقال بيسكوف في تصريحاته لوكالة أنباء "تاس" الروسية، إنه بالنسبة للعلاقات مع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ينبغي وجود هدف نهائي لأي تعاون، وذلك عند سؤاله عن مدى استعداد روسيا للتنسيق بشكل وثيق مع مجموعة الدول السبع حتى في حالة عدم إمكانية إعادة ضمها للمجموعة.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين "أنه إذا تحدثنا عن التنسيق بشأن المسائل العالمية مثل السياسة والجغرافيا السياسية أو الاقتصاد فسيكون من الأفضل للتوصل إلى تنسيق أكثر كفاءة أن يتم هذا التنسيق بمشاركة أكبر دول العالم، فمن غير المنطقي مناقشة سياسة العالم أو اقتصاد العالم بدون الصين والهند".
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