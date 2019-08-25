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رياضة

بعد تأجيل انتقاله لبايرن.. فيرنر يمدد عقده مع لايبزيج

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:10 م
فيرنر
فيرنر
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أعلن نادي لايبزج الألماني اليوم الأحد، تمديد تعاقده مع المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر مع الفريق حتى 2023.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد فيرنر، 23 عامًا، بنهاية الموسم المقبل، وكان بإمكانه الرحيل بدون مقابل، وكان يأمل "لايبزج" أن يرحل اللاعب مقابل مبلغ مادي أو يوقع على عقد جديد.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي أوليفر مينتسلاف:"قمنا بمناقشات مكثفة لفترة طويلة، وسعداء لأن لدينا الآن وضوح، ويسرنا أن تيمو سيبقى جزء مهما في فريقنا".

وكان فيرنر انضم لفريق لايبزج في 2016 قادما من شتوتجارت ومنذ ذلك الوقت سجل 62 هدفا في 116 مباراة تنافسية.

وارتبط اسم اللاعب لفترة طويلة بالانتقال لبايرن ميونخ، وانتظر فيرنر وقتا طويلًا لتمديد بقائه، والذي تم الإعلان عنه قبل مباراة الفريق الأولى على ملعبه أمام آينتراخت فرانكفورت، والتي فاز بها الفريق 2 1، حيث سجل فيرنر الهدف الافتتاحي.

وقال فيرنر:"بالتأكيد هذه العملية أخذت وقتًا طويلًا، ولكنني أردت أن أكون واثقا تمامًا من أن خطواتي التالية في التطور ستكون مع النادي".

واحتل "لايبزج" المركز الثالث في الدوري الألماني في الموسم الماضي، ووصل لدوري أبطال أوروبا، وخسر نهائي كأس ألمانيا أمام بايرن، وكان لايبزج تغلب على يونيون برلين 4 صفر في الجولة الماضية من الدوري، ويعد الفريق من بين المرشحين لنيل اللقب.

ومع ذلك، أفادت مجلة "كيكر"أنه من المنتظر أن يحصل فيرنر على زيادة كبيرة في راتبه كما تمت إضافة شرط جزائي بقيمة 30 مليون يورو (33.6 مليون دولار).

ويُرجح ألا يعرض بايرن، أو أي ناد كبير، هذا المبلغ، إذا كان ذلك صحيحًا، في يناير المقبل أو الصيف المقبل إذا أرادوا الحصول على خدمات اللاعب.
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