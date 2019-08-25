السيسي يصل إلى مقر حفل عشاء المشاركين بقمة مجموعة السبع

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر حفل عشاء المشاركين في قمة دول السبع الصناعية الكبرى، وفقا لما ذكرته قناة "النيل للأخبار".



وكان الرئيس السيسي شارك في وقت سابق اليوم جلسة عمل حول "الشراكة بين مجموعة السبع وأفريقيا"، بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وقادة دول مجموعة السبع ورؤساء جنوب أفريقيا والسنغال ورواندا وبوركينا فاسو.