إطلاق 3 صواريخ من غزة على إسرائيل وإخلاء عاجل للمستوطنات

اعترضت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، مساء اليوم، صاروخين من أصل 3 أطلقوا من قطاع غزة نحو مستوطنات غلاف القطاع.



وأفادت وسائل الإعلام العبري، باندلاع حريق جراء سقوط أحد الصواريخ عند الطريق 34 قرب مستوطنة إيرزجيش، وذلك وفق وكالة "شهاب" الفلسطينية.



وأكدت وسائل الإعلام العبري إصابة مستوطنة بجراح طفيفة وشرطي و5 مستوطنين بالهلع جراء إطلاق الصواريخ على مستوطنة سديروت، وسط عمليات إخلاء لمئات المستوطنين من مهرجان فني في سديروت بعد سقوط صاروخ من غزة.



فيما كشفت القناة 13 العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) سيعقد اجتماعا صباح الغد لمناقشة التصعيد مع الجبهة الشمالية.