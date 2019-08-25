أهلى جدة يتعاقد مع قائد إنجاز منتخب مصر بمونديال اليد للشباب

تعاقد نادي أهلي جدة السعودي رسميًا مع المدير الفني السابق لمنتخب مصر لكرة اليد طارق محروس لقيادة الفريق خلال الموسم القادم.



وحضر محروس إلى مقر النادي بجدة، وأنهى إجراءات التعاقد، في ظل حضور أحمد الصائغ رئيس النادي، وأحمد نور الرئيس التنفيذي، وأيمن المدني عضو مجلس الإدارة.



واستُقبل محروس بحفاوة كبيرة وإشادة، تقديرا للإنجاز الذي حققة مع منتخب مصر للشباب، والتتويج بالميدالية البرونزية خلال منافسات كأس العالم الأخيرة تحت 21 عاما، التي أقيمت بإسبانيا.



يشار إلى أن تعاقد محروس مع الاتحاد المصري لكرة اليد قد انتهى مع نهاية منافسات الفراعنة بكأس العالم للشباب 2019، الأمر الذي دفعة لقبول عرض نادي أهلي جدة السعودي.