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توك شو

"البيطريين": الغردقة يوجد بها 5 فنادق لإيواء الكلاب (فيديو)

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سناء إسماعيل
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قال الدكتور وحيد رفعت، نقيب الأطباء البيطريين بالبحر الأحمر، إن الأخبار التي تم تدوالها عن افتتاح فندق للكلاب بالبحر الأحمر غير صحيحة وذلك لأن الفندق ما زال تحت التراخيص إلى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الصور التي تم نشرها هي عبارة عن صور لأصحاب الفندق مع كلابهم".

كما نفى الأخبار التي نشرت حول خطورته، مؤكدًا أن الفندق سيكون لإيواء الكلاب فقط، والخطر كان قائمًا لوكان الفندق خاص بالبني آدمين.

وأوضح أن محافظة البحر الأحمر تضم 5 فنادق لإيواء الحيوانات الأليفة وأن الوزير أحمد عبدالله، محافظ البحر الاحمر يهتم بالأمر وذلك لأن المحافظة سياحية من الدرجة الأولى.

وأكد أن لم يتم افتتاح فندق للكلاب بالغردقة والمكان عبارة عن مركز إيواء للحيوانات الأليفة ومازال المكان قيد التراخيص، ويضم عيادة بيطرية كبير للكشف على الكلاب قبل إيداعها فيه.
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