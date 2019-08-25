أتلتيكو مدريد يفوز في مباراته الثانية أمام ليجانيس

فاز أتلتيكو مدريد بثاني مباراة له على التوالي في الدوري الإسباني على حساب ليجانيس ورفع رصيده إلى 6 نقاط اعتلى بهم صدارة الدوري الإسباني مناصفة مع إشبيلية.



وجاء الفوز على ملعب ليجانيس العنيد بهدف للبديل فيتولو في الدقيقة 71 من عمر المباراة.



هدد نادي أتلتيكو مدريد مرمى ليجانيس في أكثر من محاولة من الجبهة اليمنى للفريق المتواجد بها كيران تريبييه وكوكي.



بينما لم ينجح ليجانيس طوال أحداث الشوط الأول في تهديد مرمى الحارس يان أوبلاك بصورة حقيقية ودانت السيطرة أغلب الوقت للآتليتي.



كما أضاع ألفارو موراتا فرصة شبه محققة للآتليتي عندما انفرد بمرمى ليجانيس، لكن الحارس خرج في توقيت مُبكر ليحافظ على نتيجة المباراة سلبية