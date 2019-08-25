راكيتيتش يخرج من التشكيلة الأساسية لبرشلونة أمام ريال بيتيس

خرج إيفان راكيتيتش نجم خط وسط فريق نادي برشلونة، من التشكيلة الأساسية التي يدفع بها المدير الفني الإسباني إرنستو فالفيردي، منذ بداية مباراة ريال بيتيس.



ويطمح البلوجرانا لمصالحة جماهيره، وأخذ الخطوات الأولى في طريق الانتصارات محليًا، بعد السقوط في أرض أتلتيك بيلباو، ضمن منافسات الجولة الأولى، بالهزيمة بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء، عن طريق البديل المخضرم أريتز أدوريز.



واختار المدرب فالفيردي البدء بالثلاثي: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج وسيرجي روبيرتو في وسط ميدان البرسا، تاركًا كلًا من أرتور ميلو، أرتورو فيدال وراكيتيتش على مقاعد البدلاء.



وسلطت الصحافة الإسبانية الضوء على عدم تواجد راكي في تشكيلة برشلونة الرئيسية للمباراة الثانية على التوالي، على خلفية أن الكرواتي يعتبر أحد اللاعبين المفضلين لدى المدرب الباسكي.



ولعب نجم إشبيلية السابق 54 مباراة تحت قيادة فالفيردي، وكان خامس أكثر لاعبي الفريق الكتالوني مشاركة الموسم الماضي بعد الرباعي: تير شتيجن، بيكيه، ألبا وبوسكيتس.



ويفتح وجود راكي على الدكة الكثير من الشكوك على مستوى استمراره في كامب نو هذا الموسم من عدمه.



ويغيب عن مباراة الليلة نجوم بارزة في تشكيلة البلوجرانا، على رأسهم النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي، وكذلك المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز والجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.