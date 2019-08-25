مترو: جونسون يهيئ الرأي العام البريطاني على الخروج من أوروبا دون صفقة

أكدت صحيفة "مترو" البريطانية، أن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني يحاول إلقاء اللوم على الاتحاد الأوروبي لعدم الوصول لصفقة للخروج من الاتحاد حتى الآن.



وأضافت أن الخروج بدون صفقة سيكون هو الحل الأقرب للحكومة، وألقى جونسون باللوم على الاتحاد في هذا الخطأ الكبير، حيث من المقرر الخروج يوم 31 أكتوبر المقبل، ولم تصدر بريطانيا حتى الآن على اتفاق للخروج.



وأشارت إلى أن جونسون يحاول استغلال قمة مجموعة السبع الكبار، من أجل الوصول إلى اتفاق والتي تأتي في أعقاب جولة دبلوماسية شهدت عقد لقاءات اجتماعات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وأوضحت أن جونسون يحاول تهيئة الرأي العام البريطاني لخطوة الخروج من الاتحاد الأوروبي دون صفقة، وسبق وألقى باللوم على الاتحاد في هذه الخطوة.



وتابعت أنه حاول تبرير موقفه حتى لا تدفع بريطانيا 39 مليار جنيه استرليني للاتحاد، وادعى ان بلاده لن تعاني من أي نقص في الدواء أو الغذاء.





