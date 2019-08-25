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رياضة

"المقاصة" يحشد صفقاته الجديدة استعدادًا للزمالك

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:00 م
أحمد حسام ميدو
أحمد حسام "ميدو
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اختار أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لفريق مصر المقاصة 21 لاعبًا لخوض معسكر مغلق بالإسكندرية، بداية من غدٍ الإثنين استعدادًا لمواجهة الزمالك، المقررة الأربعاء المقبل، في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وشهدت القائمة تواجد الصفقات الجديدة التي ضمها المقاصة وعلى رأسها محمد إبراهيم والنيجيري أودو موسيس وصلاح أمين والأوغندي خالد أوتشو وعمرو مرعي، بينما خرج من القائمة الإثيوبي شميلس بيكلي وحسني فتحي ومحمد دسوقي لأسباب فنية.

وضمت القائمة التي اختارها ميدو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم – محمود حمدي – محمد كوكو.
الدفاع: أحمد عبدالعزيز "مودي" – شريف حازم – أحمد ياسين – عاصم سعيد – أحمد محسن – هاني سعيد.
الوسط: مصطفى شبيطة  صلاح ريكو – الأوغندي خالد أوتشو – الإثيوبي باولن فوافي  ميدو جابر  محمد إبراهيم  صلاح عاشور.
الهجوم: النيجيري أودو موسيس  عبد الله مجدي  صلاح أمين  عمرو مرعي.

وقال وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة، في تصريحات صحفية، إن الفريق جاهز للمباراة، وهناك حالة من التركيز الكبيرة والروح المعنوية العالية لدى جميع اللاعبين لتقديم مباراة جيدة، وتجاوز عقبة الزمالك للصعود للدور قبل النهائي لمواجهة الاتحاد السكندري والمنافسة علي لقب البطولة.

وأضاف أن فريقه بذل مجهودًا كبيرًا في فترة الإعداد، وخاض عدة تجارب ودية لتجهيز لاعبيه قبل استئناف الموسم باستكمال بطولة كأس مصر.

وتعد مباراة الزمالك هي الأولى للمقاصة تحت قيادة مدربه أحمد حسام ميدو.
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